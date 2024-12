Ação da PF investiga organização criminosa acusada de tráfico de pessoas no aeroporto de Guarulhos

Ação é parte de um esforço contínuo para combater o aliciamento de imigrantes, especialmente afegãos, que são atraídos por falsas promessas de uma vida melhor nos Estados Unidos

A Polícia Federal deflagrou uma operação em São Paulo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de pessoas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esta ação é parte de um esforço contínuo para combater o aliciamento de imigrantes, especialmente afegãos, que são atraídos por falsas promessas de uma vida melhor nos Estados Unidos. A operação ocorre em um contexto de crise humanitária, onde muitos imigrantes se encontram retidos no aeroporto, enfrentando vulnerabilidades como o desconhecimento do idioma e o medo constante de deportação.

O Ministério da Justiça tem desempenhado um papel crucial no enfrentamento deste problema, que não afeta apenas afegãos, mas também pessoas de diversas nacionalidades que chegam ao Brasil em busca de uma nova vida. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a importância de proteger e assistir esses imigrantes, prevenindo ações criminosas que possam agravar sua situação já precária. A operação da Polícia Federal visa não apenas reprimir as atividades criminosas, mas também responsabilizar os envolvidos no tráfico de pessoas, garantindo que sejam levados à Justiça.

PF no Natal

Na véspera de Natal, a sede da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo, manteve o atendimento normal, especialmente no setor de migração e emissão de passaportes, devido à alta demanda. Este esforço é parte de uma estratégia mais ampla para garantir que os serviços essenciais continuem disponíveis para aqueles que mais precisam, mesmo durante os feriados. No entanto, o serviço será interrompido no dia seguinte, retornando apenas na próxima quinta-feira (26).

