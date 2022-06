Acesso à internet no campo avança no Brasil, aponta pesquisa

Em 2021, 73% da população rural tinha acesso à internet; número representa um crescimento de 20% em relação a 2019

Banco de imagens/Pixabay 83% do total de usuários nas zonas rurais do Brasil utilizam apenas o celular para se conectar à internet



As áreas rurais do Brasil estão mais conectadas: 73% da população rural tem acesso à internet. Em 2019, o número era de 53%. 83% do total de usuários utilizam apenas o celular para se conectar e só 20% dos lares rurais têm computador. Na média nacional, 82% das casas têm internet, e apenas 39% têm computador. O número de compras online, que em 2019 era de 19% nas áreas rurais, em 2021 subiu para 27%. No entanto, a população das zonas rurais aderiram menos a serviços públicos disponíveis na internet. 57% acessaram algum tipo de serviço oferecido pelo governo em 2021. Nas zonas urbanas, esse índice é de 72%. Os números são de um levantamento realizado pelo Cetic.br, que faz uma pesquisa anualmente desde 2005 para saber o cenário de no Brasil.

Outro dado trazido pela pesquisa é de que o aparelho mais utilizado para acessar a internet é o celular. Em segundo lugar, estão as televisões, que passaram nos computadores em termos de preferência. Em 2019, 37% dos usuários preferiam a TV enquanto, no ano passado, o número saltou para 50%. A atividade digital que mais cresceu foi a de Podcast: 28% das pessoas entrevistadas disseram ouvir conteúdos nesse formato, o que representa 41 milhões de pessoas. No período pré-pandemia da Covid-19, o número de ouvintes de podcasts era de 13%.

O coordenador da pesquisa, Fábio Storino, avalia que a pandemia da Covid-19 foi o principal fator que fomentou a internet no meio rural, mas destaca que ainda há muito o que avançar nesses territórios. “Teve um aumento da demanda com um aumento da oferta e da disponibilidade da conexão nesse período, mas ainda observamos, olhando diferenças regionais ou diferenças urbano-rural, que ainda há esse desafio de fazer a internet alcançar as regiões mais remotas do país, com maiores dificuldades exatamente nessa última milha”, afirma. A pesquisa da Cetic.br entrevistou 23.950 pessoas em mais de 33 mil domicílios no ano passado. Essa foi a primeira pesquisa presencial desde o início da pandemia da Covid-19.

*Com informações da repórter Camila Yunes