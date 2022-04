Acidente na Sapucaí: Empresa responsável por rebocar carro alegórico foi contratada no fim do desfile

Veículo carnavalesco da escola Em Cima da Hora esmagou Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, na região do Sambódromo

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Alegoria era pesada e havia dificuldade em manobrar o veículo carnavalesco



O carro alegórico que esmagou a Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, na quarta-feira, 20, na saída do Sambódromo da Marquês de Sapucaí foi rebocado por uma empresa contratada minutos antes e sem qualquer documento ou compromisso assinado, segundo relatos de testemunhas que acompanham o caso. A alegoria pertence à escola Em Cima da Hora, que faz parte do grupo de acesso. A Jovem Pan News apurou que o presidente administrativo da agremiação, Heitor Fernandes, teria dito, em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que contratou um reboque no fim de desfile. O motivo é que a alegoria era pesada e havia dificuldade em manobrar o veículo carnavalesco. Heitor também teria revelado que as alegorias do carro foram avaliadas em mais de R$ 5 mil e que nenhum integrante foi destacado para acompanhar o reboque. O presidente da Liga da Divisão de Acesso ao Carnaval do Rio de Janeiro deve ser convocado para prestar esclarecimentos nos próximos dias a respeito da dispersão das escolas após o desfile. O advogado da Em Cima da Hora disse que está disponível para prestar as melhores informações possíveis à polícia para esclarecer o acidente, que causou a morte da menina.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga