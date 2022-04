Ações da Petrobras sobem 5% após novas indicações para o comando da estatal

Depois do anúncio dos novos escolhidos para a presidência e para o comando do Conselho de Administração, valor de mercado cresceu R$ 22 bilhões

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Ações da empresa cresceram 5% entre quarta e quinta-feira



O mercado reagiu bem aos novos nomes indicados para assumirem a Presidência e o Conselho de Administração da Petrobras. Em valor de mercado, a estatal teve um ganho de mais de R$ 22 bilhões na quinta-feira, 7. As ações ordinárias com direito a voto e as preferenciais, sem direito a voto, subiram mais de 5% na B3, a bolsa de valores de São Paulo. Isso foi uma resposta positiva às indicações para o comando da Petrobras. Em valor de mercado, antes do anuncio dos novos nomes, valia R$ 441 bilhões. Após o conhecimento, o valor cresceu para aproximadamente R$ 463 bilhões. Na quarta-feira, 6, após o fechamento do mercado, o presidente indicou para ser o futuro presidente da estatal o químico José Mauro Coelho. Já para o comando do Conselho de Administração, o nome escolhido foi de Márcio Weber. São nomes técnicos que não tiveram influência política na escolha feita pelo Planalto. Os nomes devem ser aprovados na quarta-feira, 13, quando acontecerá a assembleia de acionistas da Petrobras.

Confira a reportagem completa:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga