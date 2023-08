Empresa, que luta por sobrevivência, registrou alta em menos de um mês

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Ações da Tupperware disparam quase 700% na bolsa de valores



As ações da Tuppeware dispararam nas últimas semanas na bolsa de valores de Nova York. Para se ter ideia, os papéis da fabricante de potes passaram de US$ 0,67 para US$ 5,26, o que representa uma alta de 685%. O crescimento vem sendo registrado desde 20 de julho. A Tuppeware tem perdido no mercado nos últimos anos. Em abril, por exemplo, a empresa informou que tinha dúvidas sobre a continuidade do negócio e, inclusive, admitiu que poderia ficar sem dinheiro para manter a operação. Desde então, cresceu a especulação em torno de uma possível reestruturação da dívida da empresa para evitar a falência. No último dia 3, a empresa anunciou um acordo para reestruturação da dívida, que envolve o adiamento do vencimento de algumas linhas de crédito que somam US$ 348 milhões. Além disso, ela teve acesso a uma nova linha de US$ 21 milhões para atender necessidades mais imediatas. Fundada há 77 anos, a Tuppeware é reconhecida mundialmente, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, e virou símbolos de potes de plásticos.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.