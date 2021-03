Acordo de leniência entre MPF e Samsung Heavy Industries é homologado

Companhia deverá pagar R$ 811.786.000 em reparação de danos e multa pelos crimes praticados em licitações e contratos com a Petrobras

Reprodução/Controladoria-Geral da União Samsung Heavy Industries é uma das maiores companhias mundiais de fabricação de navios



A Quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), que atua no combate à corrupção, homologou integralmente o acordo de leniência firmado com a Samsung Heavy Industries. O ato foi realizado em 11 de março e a empresa sul-coreana já cumpriu quase o total do pagamento de R$ 811.786.000, em reparação de danos e multa pelos crimes praticados em licitações e contratos com a Petrobras. O colegiado deliberou pela manutenção do sigilo, enquanto interessar à investigação da utilidade de prova fornecida. A Samsung Heavy Industries é uma das maiores companhias mundiais de fabricação de navios e o acordo de leniência também foi assinado pela Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União.

Do valor devido de R$ 811 milhões, R$ 705 milhões são referentes a reparação de danos para a Petrobras. Os demais R$ 105 milhões serão pagos por multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, valor que será revertido para a União. Além dos pagamentos, a empresa sul-coreana também se comprometeu a aperfeiçoar suas políticas de governança e compliance. Este é o primeiro acordo celebrado no âmbito da Lava Jato no Paraná, após a integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaeco, do MPF. Com ele são 18 acordos celebrados até agora, num total de R$15,8 bilhões. Em acordos de colaboração celebrados com pessoas físicas foram 209, que somaram R$4,3 bilhões devolvidos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos