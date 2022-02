Acusado de esquema de pirâmide, ‘Faraó dos Bitcoins’ quer entrar para política

Glaidson Acácio dos Santos conversa com partidos políticos e pode ser candidato nas eleições deste ano

Dmitry Demidko/Unsplash Glaidson Acácio dos Santos segue preso no Rio de Janeiro e enfrenta quase 300 processos



Dono da GAS Consultoria, o “Faraó dos Bitcoins“, Glaidson Acácio dos Santos, pode ser candidato nas eleições deste ano. Acusado de esquema de pirâmide com moedas digitais, Glaidson está avaliando a possibilidade de entrar para a política, mantendo conversas com representantes de diversos partidos políticos. O conhecido “Faraó dos Bitcoins” era proprietário da GAS Consultoria, que investia de forma irregular e ilícita, segundo investigações, em criptomoedas. A empresa chegou a movimentar quase R$ 40 bilhões em menos de 10 anos. Atualmente, enquanto avalia o cenário político para uma possível candidatura, Glaidson Acácio dos Santos segue preso no Rio de Janeiro e enfrenta quase 300 processos movidos por pessoas físicas e jurídicas que tentam reaver parte dos investimentos feitos com a consultoria.