Adesão à vacina contra a Covid-19 bate recorde no Brasil e chega a 94%, diz Datafolha

Resistência ao imunizante é maior entre quem diz confiar no presidente, avaliam o governo como bom ou ótimo e os que já declaram voto em Jair Bolsonaro em 2022

Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades brasileiras entre os dias 7 e 8 de julho



A adesão à vacina contra a Covid-19 bateu recorde e chegou a 94% da população brasileira, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Cerca de 56% dos entrevistados afirmam ter tomado ao menos a primeira dose, ou a dose única da Janssen, e 38% disseram que pretendem tomar a vacina — 19% dos entrevistados já completaram o esquema vacinal e 37% ainda aguardam a data. Apenas 5% não querem receber o imunizante e 1% não sabem. A resistência contra a vacina é maior entre quem diz confiar no presidente, entre os que avaliam o governo como bom ou ótimo e entre os que já declaram voto em Jair Bolsonaro em 2022. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades brasileiras entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nesta quarta-feira, uma nova remessa com 924,3 mil doses da Pfizer desembarca no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Já são 17 milhões entregues do contrato total de 100 milhões de doses que devem chegar ao Brasil até setembro.

