Adesão de crianças à vacinação contra a Covid-19 cresce no Rio de Janeiro

Aumento é associado à campanha de “Busca Ativa” da prefeitura para convencer pais e responsável

Divulgação/Governo de SP Adesão de crianças à vacinação contra a Covid-19 aumenta no Rio de Janeiro



A chamada ‘Busca Ativa‘ de crianças para aumentar a adesão à vacinação contra a Covid-19 vem surtindo efeito no Rio de Janeiro. Até agora, 40 mil crianças foram vacinadas na cidade. A medida foi lançada pela prefeitura do Rio de Janeiro na semana passada, com o objetivo de procurar pais, responsáveis de crianças que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. 270 mil crianças ainda não tinham se vacinado antes do início dessa campanha. A expectativa da prefeitura era imunizar 200 mil crianças em 45 dias. Aproximadamente um quinto da meta foi atingida.

A vacinação de crianças no Rio de Janeiro conta também com a ajuda de agentes comunitários que estão visitando várias regiões da cidade para convencer pais e responsáveis sobre a importância da imunização do grupo. A taxa de adesão de crianças à vacinação contra a Covid-19 era, no começo de fevereiro, de 40% e, agora, já se aproxima dos 60%. Aparentemente, o pior momento da variante Ômicron já passou na cidade do Rio. A capital chegou a realizar mais de 100 mil testes em um único dia. Atualmente, são menos de 10 mil diários. A taxa de positividade também caiu vertiginosamente, de 47% para 8%. Diante disso, a prefeitura deverá fechar todos os 21 centros de testagem até o final deste mês.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga