Adolescente morre após ser atingido por bala perdida no Rio

Jovem, de 16 anos, tentou proteger uma amiga e foi baleado nas costas

Reprodução/Jovem Pan News Adolescente Bryan Silva Ferreira dos Santos, de 16 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida em São Gonçalo



O adolescente Bryan Silva Ferreira dos Santos, de 16 anos, morreu, nesta segunda-feira, 22, após ser atingido por uma bala perdida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A vítima foi ferida nas costas, na Rua Elizeu Mendes Rodrigues, quando voltava da escola. No momento, Bryan estava acompanha de uma amiga, de 16 anos. Em depoimento à polícia, ela disse que o adolescente tentou a proteger do tiroteio e acabou sendo atingido. Testemunhas disseram que o confronto foi motivado pela presença de um homem que se apresenta como policial e costuma andar armado pelo bairro e agride pessoas. Além disso, os relatos são de que o homem teria cometido um crime na região e fugido. No entanto, ele voltou e trocou tiros com homens encapuzados. Ao saber da notícia, a escola onde o menino estudava suspendeu as aulas. Bryan entrou para a estatística de menores mortos em 2023 por arma de fogo no Rio de Janeiro. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que foram registradas 24 mortes durante o período.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.