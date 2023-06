Advogado de Bolsonaro é cotado para ser vice de Ricardo Nunes nas eleições municipais de 2024

Informação começou a ventilar nos bastidores da política após o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistir de concorrer à Prefeitura de São Paulo

O ex-secretário de Comunicação e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, é cotado para ser vice na chapa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas eleições municipais de 2024. A informação começou a ventilar nos bastidores da política após o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistir de concorrer o pleito. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, dá sinais de apoio a Ricardo Nunes. Inclusive, no último dia 2, ele e Bolsonaro estiveram com o prefeito de São Paulo durante evento de formação de oficiais da Polícia Militar na capital paulista. Os três também almoçaram ao lado de empresários e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A expectativa é que o PL lance um vice com Nunes, que vai tentar a reeleição. Fabio Wajngarten teria se colocado à disposição. No entanto, ele não é filiado a nenhum partido político até o momento. Apesar disso, o PL tem outras possibilidades em vista. A primeira é de lançar um candidato próprio, como era planejado anteriormente. Neste caso, o senador Marcos Pontes (PL-SP) aparece como uma das principais opções. Além disso, os bastidores comentam em uma possibilidade de Ricardo Nunes trocar o MDB pelo PL e ser lançado pela sigla presidida por Valdemar Costa Neto. Até o momento, o prefeito de São Paulo descartou essa possibilidade. Valdemar Costa Neto já adiantou que Bolsonaro é quem vai definir quem será lançado a vice ou a prefeito de São Paulo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.