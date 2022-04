Advogado do goleiro Bruno entra com pedido de liberdade condicional

Bruno segue em regime semiaberto domiciliar desde meados de 2019; ele cumpre pena de 20 anos e 9 meses pelo assassinato de Eliza Samudio

Renata Caldeira/TJMG Se aceito pela Justiça, na condição de liberdade condicional, o réu fica limitado a cumprir apenas algumas medidas restritivas



Os advogados do ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, que cumpre pena em regime semiaberto domiciliar pela morte de Eliza Samudio, entraram com um pedido de liberdade condicional para o ex-atleta do Flamengo. O pedido foi endereçado à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Se aceito pela Justiça, na condição de liberdade condicional, o réu fica limitado a cumprir apenas algumas medidas restritivas, como obter um trabalho lícito, por exemplo. No entanto, não há outras restrições de horário, o que é atualmente imposto ao goleiro. Bruno cumpre pena em casa desde meados de 2019. Ele foi condenado pela Justiça a uma pena de 20 anos e nove meses de prisão pelo assassinato da então namorada Elisa Samudio, em 2010. Desde então, os restos mortais da jovem nunca foram encontrados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga