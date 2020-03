Advogado infectado conta como é lidar com coronavírus

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em todo o mundo, eventos já foram cancelados, escolas e aeroportos já foram fechados por causa da pandemia da doença



Diagnosticado com o novo coronavírus, o advogado Pedro Pacífico, relatou ao programa Morning Show como é lidar com a doença que já atingiu mais de 130 mil pessoas em todo o mundo.

O editor do perfil Bookster, que fala sobre literatura, era um dos 500 convidados do casamento da irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, que também está com Covid-19.

A festa ocorreu no sábado (7), em Itacará, no Sul da Bahia. Um dos convidados presentes havia retornado dos Estados Unidos com o vírus.

Em entrevista ao programa Morning Show na sexta-feira (13), pacífico contou que recebeu o diagnóstico na quinta-feira, mas tem passado bem e sente apenas sintomas leves da doença. “Não precisa de pânico com o coronavírus. Eu sinto como se estivesse com uma gripe. Tive dor de garganta, dor de cabeça. Eu nem teria ido fazer o teste se não soubesse que outras pessoas do casamento estavam com o vírus.”

Pedro pacífico também relatou que desde o diagnóstico está isolado no quarto da casa em que mora com seus pais. Ele pediu para que as pessoas respeitem as orientações dos hospitais para evitar ao máximo a disseminação do vírus.

*Com informações do repórter Vinicius Moura.