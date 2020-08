Advogados e juízes fazem campanha para tentar salvar restaurante em SP

Os advogados também criaram uma campanha de delivery de kits com os tradicionais bolinhos de bacalhau e empadas do Itamarati

Criado há 80 anos, o restaurante Itamarati é um símbolo do centro de São Paulo. Por estar perto da faculdade de Direito da USP, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, o local é ponto de encontro de estudantes de direito, juízes e desembargadores. A lista se estende ainda a ministros, como o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Por causa da pandemia do coronavírus, a situação financeira do Itamarati piorou muito. O aluguel, de R$ 22 mill, foi o que mais pesou para os proprietários, como conta a Marli Avanzzo, uma das sócias. “Com a pandemia, não havia mais condições da gente permanecer porque trabalhamos apenas de segunda a sexta e no horário de almoço. Então, realmente não tínhamos condições de permanecer”, afirma.

A Marli já estava quase entregando as chaves do imóvel, quando o advogado e professor José Fernando Simão ficou sabendo do fechamento do Itamarati por uma rede social. Para ele, a notícia foi um baque. “O Itamarati pra mim é a minha história, a minha origem no centro e o meu projeto de futuro. Porque assim como eu sentava aqui com meus professores, eu fazia isso com os meus alunos”, explica.

Neste 11 de agosto, dia do advogado, os profissionais não vão sair do Itamarati sem pagar a conta. Pelo contrário, eles vão pagar sem consumir nada. O dia do despendura foi criado por uma rede de advogados que querem salvar o restaurante. Além do despendura, os advogados também criaram uma campanha de delivery de kits com os tradicionais bolinhos de bacalhau e empadas do Itamarati. O estabelecimento também tem funcionários muito queridos da clientela, como o garçom José Moreira Miranda. Ele trabalha no Itamarati há 40 anos e conhece cada cliente pelo nome. Miranda garante que o bom atendimento só é possível porque ele ama o que faz. “Se Deus me dar saúde, eu trabalho mais 40 anos, porque é maravilhoso. A clientela é especial, são advogados, juízes presidente e os patrões são maravilhosos, nada paga o carinho que eles têm comigo”, afirma.

*Com informações da repórter Nicole Fusco