Aeroporto de Congonhas adota bolsão para carros de aplicativo

Com capacidade para 145 veículos, o espaço terá uma área de 4.000 m² e visa organizar o fluxo de automóveis

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em 2025, uma segunda fase do projeto prevê a criação de uma praça de embarque com 70 vagas na cobertura do Edifício Garagem



O aeroporto de Congonhas inaugurou um bolsão exclusivo para carros de aplicativo nesta quinta-feira (11). Localizado na entrada do aeroporto, o espaço de 4.000 m² funciona como um estacionamento onde os motoristas aguardam o chamado dos passageiros. Com capacidade para 145 veículos, o bolsão visa organizar o fluxo de carros e reduzir o congestionamento nas vias ao redor do aeroporto. Até então, motoristas de aplicativos ficavam parados em ruas próximas, muitas vezes em locais proibidos, aguardando chamadas. Agora, para entrar no bolsão, os motoristas devem se inscrever em uma fila virtual organizada pelo próprio aplicativo. Quando recebem uma chamada, dirigem-se ao meio-fio para buscar os passageiros, que aguardam no piso inferior. O bolsão funciona das 4h30 até às 23h30, segundo a concessionária que administra o aeroporto, a Aena. Para facilitar o encontro entre motoristas e passageiros, estão previstas instalações de setores de embarque com indicações numéricas e coloridas. A concessionária também planeja concentrar as vagas de táxis no piso superior. Em 2025, uma segunda fase do projeto prevê a criação de uma praça de embarque com 70 vagas na cobertura do Edifício Garagem, visando melhorar o conforto dos passageiros e a eficiência do trânsito no aeroporto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso