Aeroporto de Guarulhos deve ter ligação com a CPTM a partir de 2024

O Aeroporto Internacional de Guarulhos vai ter uma ligação com a CPTM a partir do primeiro semestre de 2024. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria, nesta terça-feira, 22, que serão iniciadas as obras de ampliação da linha 13, o que deve fazer com que o transporte chegue aos três terminais. Serão construídos dois quilômetros de trilhos, com capacidade para transportar quatro mil passageiros por hora. As obras para a construção foram liberadas neste mês pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro Vital do Rêgo Filho disse que avaliou as circunstâncias práticas da realidade, em especial sobre questões que envolvem a qualidade de vida dos cidadãos. “Ontem mesmo usei o aeroporto e precisávamos ter uma ligação que pudesse ser rápida, confortável, atraente, para oferecer aos terminais uma integração e sinergia. O monotrilho foi auditado pelo TCU, fizemos uma série de exigências que a concessionária cumpriu”, afirmou.

O secretário de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz, disse que a infraestrutura vai atender melhor os milhões de turistas que desembarcam anualmente. A obra também vai beneficiar as 30 mil pessoas que trabalham no aeroporto. Gustavo Figueiredo, presidente da GRU Airport, concessionária que administra o local, disse que o trânsito tende a diminuir. “Essa interligação com o centro de São Paulo vai incentivar ainda mais principalmente voos domésticos, uma interligação muito rápida com o aeroporto e no nosso entendimento também vai resolver hoje um problema de acesso ao aeroporto”, afirmou, citando que as mudanças vão atrair mais passageiros. Ao todo, R$ 242 milhões serão investidos nas obras de extensão.

*Com informações do repórter Victor Moraes