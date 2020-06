Agências da Caixa não abrem nesta quinta para saques do auxílio emergencial 

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo o todo, mais de 107 milhões pediram o benefício ao governo. Quase 102 mil solicitações já foram processadas e outras mais de 10,5 milhões ainda estão em análise



O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, para saques em espécie, será interrompido nesta quinta-feira (11). As agência da Caixa Econômica Federal não abrem, por conta do feriado de Corpus Christi. Apesar disso, os caixas eletrônicos estarão disponíveis.

Os saques do serão retomados na sexta-feira (12). O pagamento será para os nascidos em novembro. No sábado, a caixa efetua o pagamento do benefício para os nascidos em dezembro. Com isso, chega ao fim a liberação das transferências e saques em dinheiro da segunda parcela.

Assim, o banco conclui o calendário de pagamentos já divulgado. Ao todo, mais de 107 milhões pediram o benefício ao governo. Quase 102 mil solicitações já foram processadas e outras mais de 10,5 milhões ainda estão em análise.

O vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, sugeriu que as pessoas continuem procurando o aplicativo Caixa Tem. Somados, o aplicativo Caixa Tem e o aplicativo auxílio emergencial foram baixados 200 milhões de vezes.

*Com informações do repórter Renan Porto