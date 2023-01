Agentes da Comlurb removem mais de 5 toneladas de peixes mortos no Rio

Empresa disse que coletou amostras para análise, mas que resultado pode demorar até cinco dias para serem obtidos

Jovem Pan News

Em dois dias mais de 5 toneladas de peixes mortos foram recolhidas em uma represa da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A remoção foi feita por agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) na Lagoa de Marapendi, localizada na Zona Oeste da capital carioca. A responsabilidade pela gestão ambiental das lagoas da Tijuca e de Jacarepaguá é do Instituto Estadual do ambiente, que informou que colheu amostra de água para análise. O órgão disse ainda que o prazo para divulgação dos dados pode ser de até 5 dias. Para especialistas, as mortes podem ter acntecido por diversos fatores, como fortes chuvas, altas temperaturas e poluição. Biólogos afirmam que a mortandade dos peixes está ligada à diminuição do oxigênio na água.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer