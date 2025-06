Agronegócio enfrenta alta nos casos de inadimplência

De acordo com dados da Serasa Experian, número de solicitações de recuperação judicial saltou de 534 em 2023 para 1.272 em 2024

Carlos Roberto Dellavalle Filho/Arquivo Pessoal Especialistas apontam que a recuperação judicial é um mecanismo relativamente novo no setor



O setor agronegócio brasileiro está enfrentando um aumento significativo na inadimplência, impulsionado pelo crescimento dos pedidos de recuperação judicial. Esta elevação tem gerado preocupações entre os principais financiadores agrícolas do país, incluindo o Banco do Brasil, que já sente os impactos dessa situação em seus resultados financeiros. De acordo com dados da Serasa Experian, o número de solicitações de recuperação judicial no agronegócio saltou de 534 em 2023 para 1.272 em 2024, estabelecendo um novo recorde. Especialistas apontam que a recuperação judicial é um mecanismo relativamente novo no setor, e muitos produtores endividados começaram a utilizá-lo como alternativa para lidar com suas dificuldades financeiras.

O endividamento dos produtores é atribuído principalmente a fatores como a inflação, as mudanças climáticas e o aumento dos custos de produção, especialmente com insumos mais caros. Esses desafios têm dificultado a renovação de créditos por parte dos produtores, levando muitos a recorrerem à recuperação judicial como uma solução viável. Marcelo Pimenta, chefe de agronegócio da Serasa Experian, descarta a existência de uma crise sistêmica, afirmando que o setor está apenas se ajustando às condições econômicas atuais. Ele destaca que a inflação e a valorização do dólar, que encarece os insumos, são fatores que contribuíram significativamente para o aumento dos custos enfrentados pelos produtores.

Pimenta observa que a maioria dos produtores que recorreram à recuperação judicial já estava em situação de endividamento crítico. No entanto, ele também menciona que alguns produtores com capacidade de pagamento optaram por essa medida, embora sejam casos isolados. Segundo a Serasa, o estado de Mato Grosso lidera o número de pedidos de recuperação judicial, seguido por Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.