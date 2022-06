Alberto Fernández demite ministro que criticou Cristina Kirchner

Matías Kulgas perdeu o cargo para Daniel Scioli, ex-embaixador no Brasil

EFE/ Esteban Collazo Cristina Kirchner e Fernández estiveram em um evento na última sexta-feira, após três meses sem uma única aparição pública



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, demitiu o ministro argentino. Matías Kulgas chefiava a pasta de Desenvolvimento Produtivo. Segundo a imprensa local, partiu do seu Ministério o vazamento de informações sigilosas envolvendo funcionários da vice-presidente Cristina Kirchner, em processo licitatório para fornecimento de suplementos para o gasoduto Néstor Kirchner. O possível caso de corrupção foi desmentido em comunicado oficial. Sem perder tempo, o substituto de Kulgas foi anunciado: Daniel Scioli, ex-embaixador no Brasil. Nas redes sociais, Fernández classificou o episódio como “eticamente lamentável”. “É eticamente repreensível falar em detrimento de outro. É assim que sempre o expressou publicamente. Não endosso esses procedimentos e compartilho o desconforto expresso por Cristina Kirchner. O debate que devemos fazer, façamos com responsabilidade”, escreveu nas redes sociais. Ao mesmo tempo, Kirchner afirmou que é “muito injusto e, sobretudo, muito doloroso que esse tipo de ataque seja realizado por funcionários do governo”. A relação entre o presidente e a vice segue tensa. Ambos estiveram em um evento na última sexta-feira, após três meses sem uma única aparição pública.

*Com informações do repórter Daniel Lian