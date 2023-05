Alckmin comemora aprovação da urgência do arcabouço na Câmara: ‘Confiança na proposta’

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)



Nesta quinta-feira, 18, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) comemorou a aprovação do regime de urgência na tramitação do novo arcabouço fiscal e disse que aguarda com expectativa a votação do texto na Câmara dos Deputados na semana que vem. Alckmin participou ativamente dos encontros com o deputado Cláudio Cajado (PP), relator do projeto de lei complementar que fixa o novo regime fiscal para as contas da União a fim de substituir o atual teto de gastos, e recebeu também parlamentares no Palácio do Planalto. O vice-presidente afirmou acreditar que a proposta está madura: “Mostra a confiança na proposta, que vai levar a uma redução da dívida sobre o PIB, estabelece metas de superávit primário e estabelece, de maneira inteligente, controle de gastos com teto e piso. Acho que nós podemos aprovar rapidamente a ancoragem e, em seguida, uma outra reforma estruturante que é a reforma tributária, que eu tenho defendido que precisa encerrar esta votação neste ano. Temos que aproveitar sempre o primeiro ano para reformas mais estruturantes”.

O entendimento do governo é de que, apesar de não existir um consenso, é possível aprovar o texto. Ainda existem resistências, não apenas da oposição, mas também da base aliada, com pressão para alterar trechos da proposta. O projeto de lei complementar deve ser levado para votação no plenário na terça, 23, ou quarta-feira, 24, da semana que vem.