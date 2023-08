Alckmin e Haddad devolvem presentes recebidos da Arábia Saudita

Instrução dada ao ministro da Fazenda veio do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas

Cadu Gomes / VPR Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe réplica de camelo de presente do ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devolveram estátuas que receberam de presente do governo da Arábia Saudita. Uma “onça de ouro” foi dada a Haddad durante uma visita da comitiva do país do Oriente Médio ao Brasil com mais de 100 integrantes. O grupo foi recepcionado por Alckmin, que ganhou uma escultura em forma de camelo, em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira, 31. A instrução de devolver o presente foi dada a Haddad pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. De acordo com ele, o protocolo de oferta de presentes a autoridades públicas pressupõe o aviso prévio ao cerimonial do órgão agraciado. Em relação ao presente recebido por Alckmin, a assessoria da Vice-Presidência da República disse que a estátua foi devolvida no início da noite “por vontade e orientação” do vice-presidente. Em ofício enviado à embaixada saudita, o chefe de gabinete de Alckmin, Pedro Guerra, explica que normas brasileiras impedem o vice-presidente de ficar com o presente. “Com as necessárias escusas, informamos que normativos nacionais brasileiros impossibilitam a concretização de recebimento de presentes de elevado valor, por autoridades públicas, ainda que utilizadas apenas para demonstração de respeito e da possibilidade de convergência de interesses em ações conjuntas de interesse recíproco”, diz o documento.

*Com informações do repórter André Anelli.