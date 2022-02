Alckmin posta vídeo capinando após Lula sugerir chefia da Agricultura; veja

Ex-governador de São Paulo disse que capitar é seu passatempo favorito: ‘Botar as ideias em ordem’; publicação gerou incentivos de apoiadores e críticas de eleitores do PT

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Expectativa é que o ex-governador, cotado para vice de Lula, assuma também o Ministério da Agricultura



O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, brincou com a possibilidade de ser ministro da Agricultura de um futuro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, o político postou um vídeo onde aparece capinando um sítio. “Vai para quem ficou curioso sobre o meu esporte e passatempo favorito: capinar. É aí que eu aproveito para botar as ideias em ordem”, escreveu no Twitter, completando a mensagem com a hashtag #GeraldoTáOn. O fato se liga à expectativa que o ex-governador de São Paulo, cotado para vice de Lula, assuma também o Ministério da Agricultura em eventual gestão petista. A postagem gerou incentivos de apoiadores e críticas, sobretudo de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT), que ainda têm receio sobre a aproximação dos políticos.

O #tbt de hoje vai pra quem ficou curioso sobre o meu esporte e passatempo favorito: capinar. É aí que eu aproveito pra botar as ideias em ordem. #GeraldoTáOn✅ pic.twitter.com/icDW9fiK00 — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) February 3, 2022

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina