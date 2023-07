Alckmin vai à Zona Franca de Manaus e deve anunciar R$ 700 milhões em investimentos na região

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços cumpre três agendas na região nesta terça-feira, 25

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), vai anunciar nesta terça-feira, 25, investimentos de mais de R$ 700 milhões na Zona Franca de Manaus. A verba é para 42 projetos industriais, de serviços e agropecuários, com expectativa de gerar mais de mil empregos e faturar R$ 4,2 bilhões. Em outra agenda, na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alckmin assinará o contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, que formaliza a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) como organização social gestora do complexo. O vice-presidente ainda vai presidir a 310ª reunião do Conselho de Administração da Suframa e participará da inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro). Alckmin já anunciou, no começo do mês, o aporte de recursos da ordem de R$ 1,6 bilhão em novos investimentos para novos empreendimentos e a ampliação de instalações de indústrias já existentes na região, o que pode significar cerca de 1,6 mil novos empregos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin