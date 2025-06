Alcolumbre deve ler requerimento da CPMI do INSS nesta terça-feira

Comissão pretende investigar o rombo de mais de R$ 6 bilhões nas contas de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve ler o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS nesta terça-feira (17). Esta comissão, que poderá contar com a participação de senadores e deputados federais, tem como objetivo investigar um rombo significativo de mais de R$ 6 bilhões nas contas de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A oposição ao governo federal se mobilizou para reunir as assinaturas necessárias para a instalação da CPMI, e há uma expectativa de que os trabalhos possam ter início ainda hoje.

O governo do presidente Lula enfrenta um período de fragilidade no Congresso Nacional, especialmente em questões relacionadas a pautas econômicas. No Senado, líderes governistas como Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues têm adotado uma postura discreta, possivelmente devido ao risco de a CPMI se transformar em uma arma política entre a oposição e a base do governo federal. Essa situação é ainda mais evidente pela ausência de liderança em negociações sobre medidas alternativas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e pela recente hostilização da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante uma audiência.

Apesar das tensões políticas, o governo mantém um discurso de transparência, afirmando que está empenhado em resolver a situação e discutir o ressarcimento dos valores desviados com a Junta Orçamentária. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, ressaltou a importância de uma investigação técnica que assegure o ressarcimento dos valores desviados. A expectativa é que a CPMI trabalhe em colaboração com a Polícia Federal para investigar a fraude.