Além de Arthur Lira e Baleia Rossi, eleição para a Câmara já reúne mais seis candidaturas

Luiza Erundina, Alexandre Frotta e Fábio Ramalho são alguns dos nomes que também entraram na disputa

Agência Brasil Apesar de terem chances remotas de vitória, elas devem tirar votos dos dois principais blocos



Com holofotes voltados para Arthur Lira e Baleia Rossi, a eleição para a presidência da Casa já reúne mais seis candidaturas. Apesar de terem chances remotas de vitória, elas devem tirar votos dos dois principais blocos e podem ser um fiel da balança no resultado final. O deputado Fábio Ramalho (MDB) é visto como uma potencial terceira força. Apesar de não ter o apoio formal de nenhum partido, ele busca adesões no baixo clero e tem influência na bancada mineira.

Ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, Ramalho é conhecido por organizar jantares com comida mineira nos fundos do plenário para parlamentares, servidores e jornalistas. É a segunda vez consecutiva que ele vai concorrer. Quem também se lançou candidato foi Alexandre Frota (PSDB). Ele entra na disputa com um discurso pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, “são duas doenças que precisamos combater, a Covid-19 e Bolsonaro”.

Outro candidato de estilo polêmico é o deputado André Janones (Avante). Após dizer em plenário que revelaria os “canalhas” e “vagabundos” da Câmara, chegou a ser denunciado no Conselho de Ética. Com foco nas redes sociais, ele tem como plataforma a volta do auxílio emergencial. Mas admite que contabiliza poucos votos. “Publicamente eu posso te dizer que não chego a cinco nomes para nos apoiar. De forma sigilosa, talvez hoje a gente consiga chegar a 10 nomes.”

Já o deputado Capitão Augusto (PL) foi um dos primeiros a assumir a candidatura. Um dos líderes da chamada bancada da bala, ele busca reunir votos também nas bancadas religiosas e entre colegas bolsonaristas e militares — se dizendo o único candidato “verdadeiramente” de direita. Entre os chamados “outsiders”, um dos poucos com apoio do próprio partido é Marcel van Hattem (Novo). Apesar de a bancada ter apenas oito componentes, ele adota um discurso otimista dizendo que pode angariar mais votos no primeiro turno.

“Esta é uma eleição da convicção, é uma eleição da consciência tranquila. Uma convicção que vai ser expressa nas urnas.” O PSOL também optou por lançar candidatura própria: a deputada Luiza Erundina. O partido estava internamente dividido e avaliava a possibilidade de aderir, desde já, ao bloco de Baleia Rossi. Mas optou pelo voo solo por entender que a oposição precisa ter um candidato. A bancada já definiu que, caso haja segundo turno entre Baleia e Arthur Lira (PP), vai votar no candidato do MDB.

*Com informações do repórter Levy Guimarães