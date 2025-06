Alesp fará teste de segurança após ameaças de morte a deputadas

Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realizará um simulado para testar seus protocolos de segurança, após deputadas estaduais receberem ameaças de morte por e-mail no último sábado (31)

A Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) está reforçando suas medidas de segurança em resposta a ameaças recebidas por deputadas estaduais. As ameaças, enviadas por e-mail no último sábado, 31 de maio, foram direcionadas a todas as 24 deputadas da ALESP, sem distinção de partido, e incluíam ameaças de morte e estupro. Este incidente alarmante levou a ALESP a intensificar suas ações de segurança, incluindo a realização de simulações que já estavam programadas, mas que agora ganharam maior urgência e destaque.

Em resposta imediata ao ocorrido, a Polícia Civil iniciou uma investigação e já identificou um suspeito de 28 anos. Durante a investigação, o celular e outros equipamentos do suspeito foram apreendidos para análise. No entanto, até o momento, não há conclusões definitivas sobre o caso, e o suspeito nega as acusações. A investigação continua em andamento, com o objetivo de esclarecer os fatos e garantir a segurança das parlamentares.

O presidente da ALESP, André do Prado, reuniu-se com autoridades e a Polícia Militar para discutir as medidas de segurança necessárias. Ele reafirmou o compromisso da Assembleia em proteger todos os que atuam no Parlamento paulista. Em uma nota oficial, a ALESP declarou que não tolerará ações criminosas e que as ameaças representam uma afronta ao legislativo paulista. As deputadas, por sua vez, expressaram seu repúdio às ameaças, destacando a gravidade da violência contra a mulher e a necessidade de medidas eficazes para combatê-la.

