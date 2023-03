Alesp toma posse nesta quarta-feira com mudanças no comando e principais bancadas

Após enfraquecimento do PSDB no Estado de São Paulo e na capital paulista, presidência da Casa deve ficar com o PL, que tem o maior número de deputados e é da base aliada do governador Tarcísio de Freitas

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) inicia nesta quarta-feira, 15, a sua 20ª legislatura. A expectativa é de que deputado estadual André do Prado (PL), próximo do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, seja eleito o novo presidente da casa deixando o PSDB de fora do cargo pela primeira vez em quase 30 anos. Para se eleger ao posto, Prado conta com apoio de seu partido, que constitui a maior bancada da Casa, com 19 deputados, mas também de outras legendas, inclusive do PT, que é de oposição e tem a segunda maior bancada, com 18 deputados. O acordo pelo apoio dos petistas foi firmado com promessa de que a primeira secretaria da Alesp ficará com o partido, como já ocorre há anos no legislativo paulista. Na nova legislatura, depois de PL e PT, a terceira bancada será do PSDB na Assembleia, com nove deputados; a quarta é de Republicanos e União Brasil, com oito cada; o PSOL elegeu cinco parlamentares; Podemos, MDB e PSD têm quatro; PP e PSB, três; PSC e Cidadania, dois; e Rede, PCdoB, Novo, Solidariedade e PDT, um parlamentar cada.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha