Alexandre de Moraes nega pedido de arquivamento da investigação da ‘Abin Paralela’

Inquérito da PF apura a existência de um esquema de espionagem ilegal que teria operado durante o governo de Jair Bolsonaro; estrutura seria utilizada para monitorar adversários políticos do então presidente

Victor Piemonte/STF Decisão de Alexandre de Moraes acolheu uma manifestação da PGR que se posicionou contra o arquivamento do inquérito em relação a Corrêa



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido de arquivamento de parte da investigação sobre a chamada “Abin Paralela”. A solicitação havia sido feita pela defesa de Luiz Fernando Corrêa, atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A decisão de Moraes acolheu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se posicionou contra o arquivamento do inquérito em relação a Corrêa. O ministro justificou que a investigação ainda está sob análise da PGR e, portanto, um pedido de arquivamento neste momento seria “absolutamente prematuro”.

O inquérito da Polícia Federal (PF) apura a existência de um esquema de espionagem ilegal que teria operado durante o governo de Jair Bolsonaro. A estrutura, conhecida como “Abin Paralela”, seria utilizada para monitorar adversários políticos do então presidente, com a participação de assessores do chamado “gabinete do ódio”.

A PF concluiu o relatório final, indiciando 36 pessoas, entre elas o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem. O material foi encaminhado à PGR, que agora avalia se oferecerá denúncia contra os investigados.

Durante as investigações, surgiram novos fatos que implicaram a atual gestão da Abin. Um deles envolve a espionagem de autoridades e órgãos do Paraguai durante as negociações sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, uma ação que teria tido o aval de Luiz Fernando Corrêa. Além disso, a investigação aponta para uma possível tentativa da cúpula da Abin de obstruir as apurações da própria Polícia Federal sobre o caso. Essa suspeita levou servidores da agência a pedir a exoneração de Corrêa, que, no entanto, permanece no cargo.

A defesa de Corrêa argumentava contra a investigação, mas Moraes reforçou que não cabe ao investigado pautar a atividade investigativa. Com a negativa do ministro, o inquérito continua em andamento na PGR, que definirá os próximos passos do caso.

*Com informações de Janaína Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA