Alexandre Moraes toma posse como ministro do TSE

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo Alexandre de Moraes vai compor a Corte eleitoral em um momento de provável adiamento das eleições municipais



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tomou posse como ministro também do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira (2). A cerimônia, que ocorreu de forma virtual, foi curta e ele preferiu não fazer discurso.

Alexandre de Moraes vai compor a Corte eleitoral em um momento de provável adiamento das eleições municipais deste ano. As conversas entre o TSE e o Congresso Nacional devem avançar nas próximas semanas para que se chegue a uma data de consenso e se aprova uma PEC autorizando a mudança de data.

A previsão de parlamentares é que o pleito, previsto para outubro, ocorra em novembro ou dezembro.

Na cerimônia de posse, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, comentou as dificuldades do ano de 2020 durante a cerimônia virtual.

Também estiveram presentes remotamente autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo, além do Procurador-Geral da República.

Nos últimos dias, o Alexandre de Moraes vem sendo alvo de críticas, até mesmo do presidente, devido ao inquérito das fake news, conduzido por ele no Supremo Tribunal Federal, e a ordenar busca e apreensão em residências de apoiadores do governo.

*Com informações do repórter Levy Guimarães