Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Aliados de Tarcísio evitam tratá-lo como presidenciável

Aliados de Tarcísio evitam tratá-lo como presidenciável

De acordo com pessoas próximas, governador se sente incomodado ao ser tratado como candidato ao Palácio do Planalto; uma das razões seria o aumento das rusgas e do atrito com Bolsonaro

  • Por Jovem Pan
  • 25/09/2025 10h32
  • BlueSky
Leandro Chemalle/Thenews2/Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), discursa durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (7) Tarcísio de Freitas tem orientado seus aliados a não o tratarem publicamente como um futuro candidato à Presidência da República

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem orientado seus aliados a não o tratarem publicamente como um futuro candidato à Presidência da República, segundo relatos de bastidores. A postura de moderação foi notada durante um evento de entrega de habitações em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. Enquanto em uma agenda anterior, no mesmo local, Tarcísio havia sido tratado como “presidenciável” e “futuro presidente” por diversos convidados, nos discursos do evento mais recente, o tom mudou. Em vez de projetar o governador à Presidência, as falas dos convidados ficaram mais cautelosas, desejando apenas que “o caminho seja o melhor para o governador”.

De acordo com aliados próximos, o próprio Tarcísio de Freitas se sente incomodado ao ser tratado como presidenciável. Uma das razões para isso seria o aumento das rusgas e do atrito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora o nome do governador seja um dos mais falados no Congresso Nacional devido ao seu protagonismo em temas como a anistia, a orientação é para que os aliados evitem discursos que o coloquem diretamente na corrida presidencial.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

No Palácio dos Bandeirantes, o cenário atual tem sido “mais desanimador” para Tarcísio tentar uma candidatura à Presidência. Fatores como a evolução do discurso do presidente Lula sobre soberania, as manifestações recentes nos atos de 7 de Setembro e um tom mais duro com o Supremo Tribunal Federal, além da perda de força da pauta da anistia, são vistos como elementos de desânimo para o governador.

*Com informações de Beatriz Manfredini

Leia também

Relator diz que PL da Anistia pode resultar em benefícios a Bolsonaro
Ricardo Nunes envia projeto que propõe alteração nos valores do IPTU

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >