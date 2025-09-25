Aliados de Tarcísio evitam tratá-lo como presidenciável

De acordo com pessoas próximas, governador se sente incomodado ao ser tratado como candidato ao Palácio do Planalto; uma das razões seria o aumento das rusgas e do atrito com Bolsonaro

Leandro Chemalle/Thenews2/Estadão Conteúdo Tarcísio de Freitas tem orientado seus aliados a não o tratarem publicamente como um futuro candidato à Presidência da República



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem orientado seus aliados a não o tratarem publicamente como um futuro candidato à Presidência da República, segundo relatos de bastidores. A postura de moderação foi notada durante um evento de entrega de habitações em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. Enquanto em uma agenda anterior, no mesmo local, Tarcísio havia sido tratado como “presidenciável” e “futuro presidente” por diversos convidados, nos discursos do evento mais recente, o tom mudou. Em vez de projetar o governador à Presidência, as falas dos convidados ficaram mais cautelosas, desejando apenas que “o caminho seja o melhor para o governador”.

De acordo com aliados próximos, o próprio Tarcísio de Freitas se sente incomodado ao ser tratado como presidenciável. Uma das razões para isso seria o aumento das rusgas e do atrito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora o nome do governador seja um dos mais falados no Congresso Nacional devido ao seu protagonismo em temas como a anistia, a orientação é para que os aliados evitem discursos que o coloquem diretamente na corrida presidencial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Palácio dos Bandeirantes, o cenário atual tem sido “mais desanimador” para Tarcísio tentar uma candidatura à Presidência. Fatores como a evolução do discurso do presidente Lula sobre soberania, as manifestações recentes nos atos de 7 de Setembro e um tom mais duro com o Supremo Tribunal Federal, além da perda de força da pauta da anistia, são vistos como elementos de desânimo para o governador.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA