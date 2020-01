Aliança pelo Brasil quer concluir coleta de assinaturas ainda em janeiro 

Isac Nóbrega/PR m um discurso de mais de meia hora, Bolsonaro falou das dificuldades de se governar e criticou indiretamente o antigo partido -- o PSL



O Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, planeja conseguir todo o apoiamento necessário para entrar com pedido de registro no TSE ainda em janeiro.

Para isso, uma série de eventos com objetivo de angariar as assinaturas dos eleitores serão realizados em todo o Brasil.

No último sábado (18), em Brasília, a reunião contou com a presença do presidente da República — que chegou com uma hora de atraso. Ele foi aclamado pelos apoiadores que lotavam o auditório da Associação Comercial do Distrito Federal.

Ao lado da deputada federal Bia Kicis, o presidente voltou a repetir que foi obrigado a sancionar o Orçamento com a previsão de R$ 2 bilhões para o fundão para patrocínio de campanhas municipais em outubro.

Ele garantiu que os candidatos do seu partido não usarão dinheiro publico e nem tempo gratuito de rádio e televisão.

Em um discurso de mais de meia hora, Bolsonaro falou das dificuldades de se governar e criticou indiretamente o antigo partido — o PSL — dizendo que sempre tem alguém querendo se aproveitar da sua popularidade.

O presidente lembrou que muitos dos que recorrem ao governo para pedir cargos para aliados só foram eleitos graças a ele e, portanto, já estão na administração pública.

Apesar do Aliança estar tentando agilizar a coleta do apoiamento para tentar ter candidatos em outubro, Bolsoanro deixou claro que a meta mesmo é poder disputar as eleições de 2022 e formar, no futuro, a maior bancada do Congresso.

Apesar da meta ser dia 31 de janeiro, de acordo com os critérios estabelecidos pelo TSE o Aliança tem até março para conseguir as 491 mil assinaturas necessárias para colocar a legenda de pé a tempo de concorrer ainda esse ano.

Para atingir esse objetivo, as expectativas são de que Bolsonaro viaje para 21 estados ate o fim de fevereiro e participe pessoalmente da coleta de apoio nesses locais — principalmente no nordeste.

De acordo com a direção da legenda, 100 mil assinaturas já foram recolhidas até o momento.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado