Alimentos pesam mais no bolso do brasileiro no começo de março

Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo - 11/01/2022 Alta dos alimentos continua impactando o bolso do consumidor e dificultando as compras



O preço dos alimentos no Brasil segue em alta e montar o carrinho de compras deve ficar ainda mais caro. A dona de casa Maria Benedita de Paula reclama dos preços nos mercados: “Por exemplo, a couve-manteiga mesmo está bem alterada. R$ 5,49. Antes, pagava R$ 2,99. Subiu quase 100%”, diz. O índice de preços ao consumidor semanal da primeira quadrissemana de março deste ano subiu 0,47% e acumula alta de 8,73% nos últimos 12 meses. A taxa de variação passou de 1,2% na quarta quadrissemana de fevereiro para 1,65% na primeira quadrissemana de março. A classe de hortaliças e legumes tem sido uma das grandes vilãs da mesa do brasileiro, pois variou de 8,44% para 13,71%.

A operadora de caixa Maria Cledine Gomes fala que fazer a feira está cada vez mais difícil: “Absurdo, as coisas estão muito caras. A gente tem que vir no mercado nos dias de promoções. A feira, então… O dia da promoção da feira e do mercado, terça e quarta, dá para gente vir comprar alguma coisa. Senão, não dá para vir. As coisas estão muito, muito caras mesmo. Está um absurdo”. Matérias-primas brutas que compõem os itens alimentícios também registraram alta. Entre janeiro e fevereiro, a soja em grão teve crescimento de 5,55% para 10,16%; os suínos subiram de – 15,85% para 0,79%; e as aves de – 3,82% para 0,39¨% no mesmo período.

