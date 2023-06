Alvo de pedidos para deixar o cargo, ministra do Turismo diz que é preciso ter ‘cuidado com pessoas tóxicas’

Sem mencionar nomes, Daniela comentou nas redes sociais que ‘uma hora ou outra’ se encontra com a maldade

Pedro França/Agência Senado Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve deixar o cargo após pressão política



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, usou as redes sociais para dizer que é preciso ter “cuidado com o mal que se veste bem” e fez críticas a pessoas que considera “tóxicas, ingratas e negativas”. Sem mencionar nomes, Daniela comentou que “uma hora ou outra” se encontra com a maldade. “Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos, cuidado. Às vezes o mal se veste bem para ser mais mal ainda”, comentou em um vídeo publicado nas redes. Daniela Carneiro virou alvo do União Brasil desde que solicitou a desfiliação do partido em abril. O pedido é um dos motivos apontados por deputados da sigla para que ela deixe o comando do Ministério do Turismo. Apesar de negar a pressão sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a troca na pasta, o União Brasil já indicou até o substituto da ministra: o deputado federal Celso Sabino. A expectativa do Palácio do Planalto é de que Daniela Carneiro peça demissão do cargo.

*Com informações do repórter André Anelli.