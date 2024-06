Anac proíbe Aeroporto de Guarulhos de ampliar número de voos

Agência estabeleceu prazo de 60 dias para que os problemas encontrados pela fiscalização sejam solucionados; caso contrário, será adicionado uma redução de 5%

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/08/2023 Os problemas identificados incluem falhas na manutenção e na sinalização nos pátios de aeronaves



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) limitou o número de voos semanais para 2.714 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Essa medida, que foi oficializada por meio de uma publicação no Diário Oficial da União, é uma resposta direta aos contínuos problemas de segurança que não foram solucionados pela concessionária que administra o aeroporto. Agora, o maior aeroporto do Brasil enfrenta a restrição que se manterá até que todas as questões de segurança apontadas pela ANAC sejam resolvidas. Os problemas identificados são variados, incluindo falhas na manutenção e na sinalização nos pátios de aeronaves, com uma atenção especial às operações noturnas e sob condições de chuva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A agência já havia notificado e autuado a concessionária em duas ocasiões anteriores, mas as medidas necessárias para corrigir as falhas não foram tomadas. Essas falhas incluem desde a manutenção inadequada dos circuitos de sinalização luminosa até a necessidade de revitalização da sinalização geral, comprometendo a segurança das operações aéreas e culminando na decisão de restringir os voos. A ANAC estabeleceu um prazo de 60 dias para que as correções sejam implementadas. Caso contrário, a agência prevê uma redução adicional de 5% no número de voos permitidos, o que ajustaria o limite para 2.578 voos semanais.