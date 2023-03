Anderson Torres deve ser ouvido em sessão reservada da CPI do dia 8 de janeiro

Ex-secretário de Segurança não compareceu à Câmara Distrital nesta quinta, mas teve depoimento remarcado em condição de sigilo para a próxima semana

Wesley Amaral/Câmara dos Deputados Ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres



O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, vai prestar depoimento na próxima quinta-feira, 16, de forma privada, pelos membros da comissão parlamentar de inquérito dos atos antidemocráticos instalada na Câmara Distrital de Brasília. Inicialmente, Torres deveria ter prestado depoimento nesta quinta, 9, mas ele não compareceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dar a ele essa opção. A defesa de Torres pediu que o depoimento fosse dado de maneira fechada, para evitar a exposição da imagem dele na imprensa. O presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante (PT), foi questionado por outros parlamentares se as informações ditas por Torres reservadamente poderão ser publicadas. Ele respondeu que as informações serão públicas. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão durante os atos antidemocráticos nas sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Ele nega todas as acusações.

*Com informações da repórter Iasmin Costa