André Mendonça será relator de ação sobre imóveis de Bolsonaro

Quase metade das propriedade do presidente e da família foram pagos totalmente ou parcialmente em dinheiro vivo

Carlos Moura/SCO/STF Ministro André Mendonça durante sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado como relator do pedido feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede), líder da oposição no Senado, para investigar a compra de imóveis com dinheiro vivo por integrantes da família de Jair Bolsonaro (PL). O caso foi revelado pelo UOL e, segundo o levantamento do site, quase metade dos imóveis do presidente e da família foram pagos totalmente ou parcialmente em dinheiro vivo. Essa não é a primeira vez que negociações imobiliárias de pessoas ligadas a Bolsonaro viram alvo de investigação. No pedido ao STF, Randolfe afirma que as operações financeiras são fatos graves e um escárnio com o dinheiro público. O senador ainda pediu que seja autorizada a tomada do depoimento do presidente e de seus familiares, inclusive do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Os imóveis estão localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro