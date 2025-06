ANS autoriza reajuste de até 6,06% em planos de saúde

A medida, que vai abranger o período de maio de 2025 a abril de 2026, deve impactar cerca de 8,6 milhões de beneficiários em todo o país

Arquivo/Agência Brasil O reajuste será aplicado de forma retroativa, no mês de aniversário do contrato de cada beneficiário



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou um reajuste de até 6,06% para os planos de saúde individuais e familiares. A medida, que vai abranger o período de maio de 2025 a abril de 2026, deve impactar cerca de 8,6 milhões de beneficiários em todo o país. Segundo a diretoria da agência, o índice reflete o aumento das despesas das operadoras com os serviços médicos em 2024. O cálculo considera os custos com despesas assistenciais e insumos, além da frequência de uso dos planos pelos beneficiários. O objetivo, conforme a ANS, é manter o equilíbrio financeiro do setor sem impor aumentos abusivos aos usuários, garantindo a sustentabilidade dos serviços.

O reajuste será aplicado de forma retroativa, no mês de aniversário do contrato de cada beneficiário. A agência esclarece que a decisão não se aplica aos planos coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, que possuem regras de negociação próprias. O percentual foi submetido ao Ministério da Fazenda, aprovado pela diretoria colegiada da ANS e será publicado no Diário Oficial da União.