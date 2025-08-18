ANS determina que planos de saúde cubram implantes contraceptivos

Medida entrará em vigor a partir do dia 1º de setembro e beneficiará mulheres com idade entre 18 e 49 anos; procedimento também está disponível gratuitamente no SUS

Arquivo/Agência Brasil Planos de saúde deverão oferecer obrigatoriamente a cobertura para implantes contraceptivos hormonais



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que os planos de saúde deverão oferecer obrigatoriamente a cobertura para implantes contraceptivos hormonais. A medida entrará em vigor a partir do dia 1º de setembro. A regra beneficiará mulheres com idade entre 18 e 49 anos que possuem planos de saúde. O método contraceptivo em questão é popularmente conhecido como Implanon, um pequeno bastão inserido sob a pele que libera hormônios e tem eficácia de até três anos.

Segundo a ANS, a inclusão do procedimento no rol de cobertura obrigatória foi motivada pela alta eficácia e longa durabilidade do método, o que o torna uma importante opção de planejamento familiar.

O implante contraceptivo também está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o mesmo público-alvo, garantindo o acesso ao método também para mulheres que não possuem convênio médico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a determinação, as beneficiárias de planos de saúde que desejarem utilizar o implante poderão solicitar o procedimento, e as operadoras serão obrigadas a cobrir os custos tanto do dispositivo quanto da sua aplicação.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA