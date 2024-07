Anvisa aprova projeto-piloto para bula digital de medicamentos

Proposta prevê que um QR Code seja incluído nas embalagens para permitir acesso a informações adicionais; fase de testes vai se estender até 31 de dezembro de 2026

aleksandarlittlewolf/Freepik Anvisa concluiu que a bula digital não prejudica os consumidores e está alinhada com avanços tecnológicos



Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovaram um projeto-piloto para a implementação da bula digital de medicamentos no Brasil. A decisão aprovada nesta quarta-feira (10), marca o início de uma fase de testes que se estenderá até 31 de dezembro de 2026. A discussão sobre a bula digital começou em 2022 e, após passar por consulta pública em 2023, recebeu a aprovação necessária para ser implementada de forma experimental. A Anvisa concluiu que a bula digital não prejudica os consumidores e está alinhada com avanços tecnológicos observados em outras partes do mundo. A proposta indica que os medicamentos terão um QR Code na embalagem, permitindo que os consumidores acessem todas as informações necessárias diretamente pelo celular.

Além das informações já presentes na bula impressa, a versão digital poderá incluir vídeos, fotos e explicações mais detalhadas sobre cada medicação. Apesar da implementação da bula digital, as farmácias e outros pontos de venda de medicamentos deverão manter uma comunicação visual clara informando que as bulas impressas continuam disponíveis. Os consumidores que preferirem a versão impressa poderão solicitá-la ao funcionário do estabelecimento. A Anvisa reforça que as bulas impressas devem estar sempre acessíveis à população, garantindo que ninguém seja prejudicado pela transição para o formato digital.

Publicado por Luisa Cardoso