Aos 80 anos, Jovem Pan alcança o mercado internacional

Para dar continuidade ao projeto de extensão, o grupo anuncia parceria com as empresas de tecnologia Amagi e AD Digital para ampliar a presença do conteúdo ao redor do globo

Reprodução/Jovem Pan O apresentador Thiago Uberreich no novo estúdio da Jovem Pan em São Paulo



Pelas ondas do rádio, na tela da TV ou do smartphone, onde quer que você esteja, a Jovem Pan vai chegar com o melhor conteúdo e no formato que você preferir. Dando continuidade ao projeto de extensão, o Grupo Jovem Pan anunciou parceria com as empresas de tecnologia Amagi e AD Digital para ampliar a presença do conteúdo da Jovem Pan nacionalmente e internacionalmente. Além da plataforma própria, o Panflix, a programação da Jovem Pan News e as produções exclusivas de entretenimento e esportes estarão disponíveis em Smart TVs por meio de plataformas FAST (Free Ad-supported Streaming TV). Esse formato tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo todo. Só nos Estados Unidos, por exemplo, mais da metade dos telespectadores assistem TV por meio destas plataformas. A Jovem Pan, que está completando 80 anos de história, se iguala a players nativos digitais com esse modelo de distribuição, que mira também o mercado internacional. Mais um passo na consolidação do grupo como produtor de conteúdo multiplataforma, como destaca o CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo: “É uma forma de distribuição não só internacional, como nacional. Internacionalmente, a Amagi vai colocar o canal Jovem Pan News nas principais plataformas FAST do planeta, a princípio em português e legendado”.

“Com o tempo, novos conteúdos poderão vir e isso representa a internacionalização da marca Jovem Pan a princípio. É um pouco do DNA do Grupo Jovem Pan atuar em novos setores, como se fosse uma start-up, com muita experimentação e muito teste. É aquilo que eu brinco em algumas apresentações, se algum dia a jornada de consumo de conteúdo estiver por telepatia, a gente vai estar transmitindo conteúdo por telepatia”, declarou o executivo. A parceria com a Amagi e a AD Digital permitirá ao Grupo Jovem Pan alcançar o público internacional em pelo menos cinco países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal e Japão, inicialmente. Hugo Carvalho, diretor da AD Digital, destaca o crescimento do grupo por meio de parcerias estratégicas, com alto nível de inovação e olhar visionário: “Hoje, como a tecnologia impulsiona e essa velocidade tem que ser muito rápida, aí que vem o parabéns para a Jovem Pan de poder enxergar, ver os movimentos, aderir rapidamente e ser flexível ao ponto de rapidamente fazer parte dessas mudanças. É essa flexibilidade e adaptabilidade em poder acompanhar essa velocidade. Hoje as mudanças acontecem muito rápido e em períodos muito curtos, então a necessidade de adaptar o negócio para acompanhar é que faz a diferença”. Segundo a consultoria Straight Research, o mercado global de streaming de vídeo deve alcançar os US$ 320 bilhões (mais de R$ 1,6 trilhão) até 2030, e agora a Jovem Pan se coloca como mais uma opção entre os players mundiais que distribuem conteúdo e disputam o mercado publicitário neste segmento.