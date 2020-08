Apenas uma cidade do Estado de São Paulo permanece sem casos de Covid-19

A pequena Santa Mercedes, no município de Presidente Prudente, tem 3 mil habitantes

Divulgação/Prefeitura de Santa Mercedes Desde o início da pandemia, em março, 67 casos de pessoas que manifestaram sintomas da Covid-19 foram descartados



645. Este é o total de cidades que compõem o estado de São Paulo. O número é expressivo, mas apenas uma está livre da Covid-19.

A pandemia não chegou ainda à pequena Santa Mercedes que possui cerca de 3 mil habitantes. O município na região de Presidente Prudente, já teve casos suspeitos, mas todos descartados. O prefeito, Manoel Donizete de Oliveira explica que há um monitoramento continuo, inclusive dos visitantes. Quem mora em grandes centros urbanos nota que o isolamento social deixou as ruas mais vazias, porém, na pequena Santa Mercedes, a tranquilidade e a baixa movimentação já eram um hábito antigo. Mesmo assim, a moradora Cleide Cristina Santos conta que a população está seguindo à risca todas as orientações, quem sai da linha, já leva um puxão de orelha porque sempre tem alguém fiscalizando. A secretária municipal de saúde Carla Priscila Alves indica que o trabalho de prevenção vem de longo tempo.

Desde o início da pandemia, em março, 67 casos de pessoas que manifestaram sintomas da Covid-19 foram descartados. Atualmente, 10 casos suspeitos estão sendo investigados. Os pacientes com sintomas da doença são atendidos na única unidade de saúde do municípuo.

Casos graves, são encaminhados as santas casas de Tupi Paulista e Dracena. O fato é que até agora os habitantes de Santa Mercedes só sabem mesmo o que é coronavírus através do noticiário e querem que esta blindagem siga assim por muito tempo desta forma.

*Com informações do repórter Daniel Lian