Apesar de estragos, Kalil diz que Carnaval está garantido em BH; mortes em MG chegam a 55

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO



Subiu para 55 o número de mortos em Minas Gerais em decorrência das chuvas que assolam o Estado. Até agora, mais de 53 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. São quase 45 mil desalojados e 8,6 mil desabrigados.

Belo Horizonte lidera o número de mortes e é uma das cidades que mais tiveram estragos. Na noite desta terça-feira (28) voltou a chover forte, e, quando amanheceu, BH estava parcialmente destruída.

Quando a água baixou, havia ruas esburacadas e carros empilhados. Tratores, caminhões e funcionários da prefeitura trabalharam na limpeza das ruas, que estavam cobertas por entulho.

A Rua São Paulo, por exemplo, se transformou em um rio e, no dia seguinte, o que sobrou era lama. Durante a tempestade, botijões de gás explodiram em um prédio no bairro do Sion.

Rogério Fonseca, morador do bairro São Pedro, conta que ali as pessoas também ficaram receosas, com medo de explosões. “Uma angústia, uma ansiedade enorme. Vazamento de gás porque a água entrou em garagens, trazendo muito angústia e receito de explosões.”

Pizzarias, pastelarias e restaurantes também contabilizam os prejuízos. O garçom Bruno Almeida fala sobre o temporal do dia anterior. “E veio aquele muntão de água que foi levando carro, levando gente. Peguei clientes nas costas para trazer pra cá e mesa voando.”

Segundo o prefeito da capital, Alexandre Kalil, a prioridade agora é limpar os estragos e desobstruir vias.

“Então, o que eu tô dizendo para a população de Belo Horizonte é que vamos reconstruir essa cidade. Fiquem tranquilos e tenham paciência porque o que aconteceu ontem inundaria Paris, Nova York, Boston. Qualquer cidade do mundo não resiste a 183mm de chuva em 3 horas. Nenhuma cidade do mundo resiste ao que aconteceu em Belo Horizonte. É o maior desastre dessa cidade em 120 anos.”

Kalil também garantiu que, independentemente da chuva, vai haver Carnaval em Belo Horizonte. “E o carnaval não tem dinheiro publico. O povo é obrigado a só sofrer? Aqui não tem ninguém irresponsável. Vamos trazer 5 milhões de pessoas em segurança para essa cidade no Carnaval, esperando que ela esteja parcialmente ou muito bem recuperada.”

Moradores que tiveram imóveis afetados pela chuva podem solicitar, em até 180 dias, a isenção do pagamento do IPTU.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni