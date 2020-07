Aplicativo de transporte investe na segurança de motoristas e passageiros

O serviço de monitoramento registra áudio e vídeos panorâmicos das viagens, de dia ou a noite, a partir do momento que o carro é ligado

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo A tecnologia é oferecida para instalação aos motoristas parceiros da 99 e, em função da pandemia da Covid-19, as câmeras não terão cobrança do valor semanal de manutenção



Lupércio Datilo tem 40 anos e já passou por alguns roubos e tentativas de golpe nos três anos que trabalha como motorista de aplicativo. Para garantir mais segurança a eles e aos passageiros, a 99 App, empresa e aplicativo de transporte individual, lançou em dezembro de 2018 uma câmera de segurança, que é instalada ao lado do retrovisor. O serviço de monitoramento registra áudio e vídeos panorâmicos das viagens, de dia ou a noite, a partir do momento que o carro é ligado.

Lupercio conta que quando se sente ameaçado, ele aperta um botão de emergência na câmera para entrar em contato com a central da empresa. As imagens da corrida são registradas para serem usadas posteriormente em investigações de eventuais infrações.

O diretor de segurança da 99, Thiago Hipólito explica que o serviço, que só existe em no Estado de São Paulo, será expandido para o Brasil inteiro. A tecnologia é oferecida para instalação aos motoristas parceiros da 99 e, em função da pandemia da Covid-19, as câmeras não terão cobrança do valor semanal de manutenção de R$ 9,90 até o dia 31 de agosto. O motorista deverá arcar apenas com a taxa da instalação que sai de R$40 a R$60.

*Com informações do repórter Victor Moraes