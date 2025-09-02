Apoiadores de Bolsonaro fazem vigília perto de seu condomínio na véspera de julgamento

Manifestantes pediram justiça e anistia para o ex-presidente e fizeram críticas ao ministro relator do caso, Alexandre de Moraes

EFE/Sebastiao Moreira Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem vigília na véspera do julgamento do ex-presidente em frente ao condomínio onde cumpre prisão domiciliar em Brasília



Um grupo de cerca de 80 apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestou em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília. As manifestações ocorreram durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que, na véspera, havia recebido uma vigília de oração com cerca de 20 pessoas pela família Bolsonaro.

Os manifestantes pediram justiça e anistia para Bolsonaro e fizeram críticas ao ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusa Bolsonaro de liderar um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Moraes após a derrota nas eleições de 2022.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carlos Bolsonaro e Jair Renan, filhos do ex-presidente, acompanharam as manifestações, cumprimentando os apoiadores. Carlos Bolsonaro expressou que se sente injustiçado pela situação.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA