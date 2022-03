Após 1ª reunião, TSE quer que Telegram assine termo de adesão contra desinformação

Representante da plataforma no Brasil, Alan Campos, informou que vai levar a proposta aos executivos da plataforma

Pixabay Aplicativo de mensagens Telegram estava no alvo do TSE por não responder as decisões judiciais



Pela primeira vez, o representante do Telegram no Brasil, Alan Campos, se reuniu com os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O encontro foi para discutir formas de colaboração entre a plataforma e o TSE para as eleições de 2022. Na ocasião, foi apresentado o programa de enfrentamento à desinformação com o histórico de atuação do TSE contra as notícias falsas sobre o processo eleitoral. O TSE enfatizou a preocupação com o problema da desinformação em relação ao processo eleitoral, especialmente com o objetivo de garantir a integridade democrática no Brasil. A reunião foi virtual e, ao final do encontro, o TSE enviou ao Telegram uma versão do termo de adesão ao programa de enfrentamento à desinformação. O objetivo desse programa é combater a disseminação de informações falsas, principalmente aquelas relacionadas ao pleito eleitoral.

O documento enviado ao Telegram é assinado pelo presidente da corte eleitoral, Edson Fachin. O ministro afirma que essas parcerias têm o objetivo de preservar a integridade do pleito nacional mediante a identificação e o tratamento de comportamentos inautênticos e práticas comunicativas realizadas com o descumprimento das balizas ditadas pelo ordenamento brasileiro. Alan Campos informou que vai levar a proposta do TSE aos executivos da plataforma. Campos frisou a importância desse canal de diálogo e parabenizou o trabalho do Tribunal no combate à desinformação, além de ter reforçado o compromisso do Telegram com o enfrentamento das notícias falsas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa