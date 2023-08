Após 30 mortos em operações, governador da Bahia diz que vai apurar ‘eventual excesso’ de policiais

Secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, também se posicionou e disse que ao menos 65 ataques às viaturas da polícia foram registrados em 2023 e 100 policiais foram feridos em ações

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos investiga as operações que causaram 30 mortes na Bahia



O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, denunciou que ao menos 65 ataques às viaturas da polícia foram registrados em 2023. Além disso, também informou que, no período de um ano e meio, 100 policiais foram feridos em ações no Estado. As declarações foram feitas nesta segunda-feira, 7, após ser divulgado o número de 30 mortos em decorrência de operações contra a criminalidade realizadas pela polícia entre os dias 28 de julho e 4 de agosto em Salvador, na região metropolitana da capital e no interior. O Ministério Público Estadual investiga as ações policiais. Werner também respondeu ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que acionou a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para acompanhar as apurações das mortes cometidas por policiais: “Nossas diretrizes são de cultura de paz, de preservação à vida. A gente vem trabalhando de forma intersetorial e conversando para que possamos adotar ações que diminuam a violência e criminalidade, mas também temos que realizar o enfrentamento às facções”.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), utilizou as redes sociais neste domingo, 6, para declarar que eventuais excesso durante as últimas operações policias no Estado serão apurados: “O nosso compromisso é na apuração de casos de eventual excesso por parte de qualquer servidor, qualificação permanente da atuação policial para garantir mais eficiência na ação, respeito à legislação e preservação da vida”.

Ontem, conversamos especialmente com o ministro Silvio Almeida sobre as ações que estamos realizando na prevenção à violência, e redução da letalidade policial, e sobre a nossa disposição de um trabalho parceiro com o governo federal em várias frentes. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 7, 2023

*Com informações do repórter Andre Muzell