Após 5 meses fechado, Museu do Amanhã reabre neste sábado

Peças interativas serão limpas depois do toque; para evitar aglomerações, os ingressos serão vendidos somente na internet

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO A instituição, localizada no centro da cidade, vai receber inicialmente apenas 1/3 do público



Após cinco meses fechado, o Museu do Amanhã reabre neste sábado, 5, no Rio de Janeiro, após uma faxina pesada. A instituição, localizada no centro da cidade, vai receber inicialmente apenas 1/3 do público. Segundo a diretora do museu, Roberta Guimarães, a experiência do visitantes será totalmente nova. “Talvez o grande desafio é por ser um museu interativo. Temos várias peças onde a pessoa precisa tocar, fizemos uma adaptação com a equipe de limpeza mesmo, todas as que tem toque serão limpas”, explicou.

Ela garante, ainda, que todos os cuidados foram tomados. “Nesse momento, entendo que obviamente é muito delicado, sair de casa ou se manter em casa. Mas garantimos que fizemos de tudo para deixar o mais seguro possível para o visitante chegar”, afirmou. O curador do Museu do Amanhã, Leonardo Menezes, espera que a reabertura contribua para incentivar a volta segura de mais espaços. “Nós, enquanto museu de ciência, é importante que a gente possa vislumbrar que tipo de informações podemos trazer para o nosso público de forma que consigam entender com facilidade e tenham as melhores escolhas sobre como podem se prevenir e atuar nas reaberturas das cidades”, disse.

Para evitar aglomerações, os ingressos serão vendidos somente na internet. O museu estará aberto de quinta a domingo, das 10h às 17h. A compra é realizada diretamente através de um site exclusivo, via PayPal ou PagSeguro . Para concluir a compra, é necessário se cadastrar no site informando o número de CPF ou do Passaporte. Não será permitida a entrada no Museu antes do horário estabelecido no momento da compra. O custo do ingresso online é o mesmo — R$ 20 (inteira) ou R$ 10 (meia-entrada) — acrescido da taxa de conveniência. Quem for beneficiário da meia-entrada precisará apresentar os documentos comprovatórios na bilheteria do Museu.

* Com informações da repórter Camila Yunes