Após adiamento, lista de espera do Sisu será divulgada nesta segunda

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A convocação dos aprovados é realizada pelas instituições de Ensino e, essa sim, começou na última semana



Os nomes dos candidatos que foram selecionados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2020, devem ser divulgados nesta segunda-feira (10). Pelo menos foi o que afirmou o MEC ao adiar o anuncio previsto para a última sexta (7).

A convocação dos aprovados é realizada pelas instituições de Ensino e, essa sim, começou na última semana. A questão é que, para preencher as vagas que eventualmente ficaram livres, a Universidades aguardam a divulgação das listas de espera preparada pelo MEC com base no Sisu.

O Ministério não informou o motivo do adiamento. Sabe-se porém que, o prazo para os estudantes que não foram classificados na primeira chamada manifestassem interesse terminou na última terça (4). Na quinta (6), os candidatos reclamaram que o sistema do MEC não considerou as inscrições de quem selecionou apenas uma opção de curso.

É bom lembrar que a edição 2020 do Sisu foi marcada por reclamações e questionamentos judiciais porque houve dúvidas da conduta do governo federal na correção do Enem 2019. Todo esse imbróglio pode custar caro para o ministro Abraham Weintraub. que vem sendo criticado.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado