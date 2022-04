Após angústia até último quesito, alegria toma conta da quadra da Mancha Verde

Com enredo ‘Planeta Água’, a escola de samba conquistou o bicampeonato do carnaval paulista

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO As comemorações na quadra da Mancha Verde, na Barra Funda, em São Paulo, começaram assim que saiu o resultado



As comemorações na quadra da Mancha Verde, na Barra Funda, em São Paulo, começaram assim que saiu o resultado que a consagrou campeã do Carnaval 2022, chegando ao bicampeonato. A princesa de bateria Duda Serdan, de 17 anos, sentiu a responsabilidade e o nervosismo triplicaram durante a leitura das notas. Com o título nas mãos, a comemoração também se multiplicou. “Na última nota olhei para o meu pai e falei ‘vou desmaiar’. Ele pegou minha mão e falou ‘para de tremer, bebe uma água’. Se demorasse mais um segundo eu não estaria aqui, estaria no hospital”, relata a princesa da bateria. Para Agatha Oliveira, a festa não acabou com a leitura das notas. “Nunca, nunca. Sexta-feira tem desfile das campeãs, vamos clarear aquele Anhembi e trazer muitas novidades e alegria”, disse a foliã, comemorando o título.

“Graças a Deus Iemanjá abençoou e a taça está com a gente novamente. Enredo incrível como sempre, planeta água, serve de reflexão para a gente pensar um pouco no rumo que estamos dando para o nosso planeta”, opinou Antônio Augusto, que participava das comemorações na quadra da agremiação. Para o diretor de harmonia da Mancha Verde, Bruno Ferrari, a comunidade é a grande responsável pelo título. “Evolução, harmonia, fantasia, tudo são eles. Dedico esse título à minha comunidade. Parabéns comunidade, estamos juntos, somos bicampeões.”

*Com informações da repórter Nanny Cox